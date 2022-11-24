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Бразилия — Сербия 2:0, результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 24 ноября 2022 года

Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией в матче ЧМ-2022
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Сегодня, 24 ноября, состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Бразилии и Сербии. Команды встретились на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Алирезы Фагани прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Футболисты сборной Бразилии нанесли по воротам голкипера Вани Милинковича-Савича пять ударов, из которых три оказались в створ, а сербы смогли лишь единожды пробить по воротам Алисона, но неточно. Во втором тайме «селесао» смогли реализовать своё преимущество в голы. На 62-й минуте встречи счёт открыл Ришарлисон на добивании после удара Винисиуса. На 73-й минуте Ришарлисон оформил дубль ударом в падении, точный пас ему вновь отдал Винисиус. В итоге матч завершился победой бразильской команды со счётом 2:0.

Победа позволила Бразилии набрать три очка и занять первое место в группе G. Сербия, у которой 0 очков, опустилась на четвёртую позицию квартета.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа G. 1-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Ришарлисон – 62'   2:0 Ришарлисон – 73'
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