Фанаты принесли картонного Суареса, у Сона слетала повязка капитана. Уругвай — Корея: фото

24 ноября в Эр-Райяне (Катар) на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в матче группового этапа чемпионата мира национальная команда Уругвая сыграла вничью 0:0 со сборной Южной Кореи.

По статистике с официального сайта ФИФА, обе сборные не сумели пробить ни разу в створ ворот. Это первый случай в XXI веке на чемпионате мира, когда обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ. Уругвай нанёс 10 ударов по воротам, Южная Корея — шесть.



Отметим, что 23 ноября в матче сборных Испании и Коста-Рики (7:0) южноамериканская команда также не сумела ни разу пробить в створ ворот испанцев.

Лучшие кадры с матча Уругвай — Южная Корея — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.