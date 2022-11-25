«Ювентус» заинтересован в трансфере молодого голкипера, выступающего в «Кремонезе»

Итальянский «Ювентус» заинтересован в переходе молодого голкипера «Аталанты» Марко Карнесекки, который выступает на правах аренды за «Кремонезе». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Ювентус» заинтересован в Марко Карнесекки как в будущем молодом вратаре. Он является главной целью клуба в этой роли», — написал Николо Скира в «Твиттере».

В текущем сезоне итальянской Серии А Карнесекки провёл шесть матчей в составе «Кремонезе». Команда не одержала ни одной победы в этих встречах. «Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав семь очков после 15 матчей, и является единственным клубом Серии А, который ещё не побеждал в этом сезоне. Карнесекки регулярно вызывался в юношескую и молодёжную сборную Италии, а в январе 2022 года был приглашён на сбор главной национальной команды.

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