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Василий Уткин высказался о матче ЧМ-2022 Бразилия — Сербия

Василий Уткин высказался о матче ЧМ-2022 Бразилия — Сербия
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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыграла команду Сербии со счётом 2:0.

«Бразилия не будет себя насиловать, если ей этого не хочется. Вот она забила два мяча Сербии, спокойно могла больше. Сербы просто встали минуте к 75-й — последние 10 минут на них просто было жалко смотреть. Но Бразилия уже насытилась.

Первый матч Бразилии дал ответы на многие вопросы, которые были загадочными. Например, почему выбран Ришарлисон, а не Фирмино? Игра показала. Для меня было колоссальным удивлением узнать, что Ришарлисон забил уже 19-й гол за сборную. Фирмино, при всём к нему уважении, в лучшем случае держит уровень, а может быть, уже идёт на спад», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Календарь матчей ЧМ-2022
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