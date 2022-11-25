Василий Уткин высказался о матче ЧМ-2022 Бразилия — Сербия

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата мира, в котором сборная Бразилии обыграла команду Сербии со счётом 2:0.
«Бразилия не будет себя насиловать, если ей этого не хочется. Вот она забила два мяча Сербии, спокойно могла больше. Сербы просто встали минуте к 75-й — последние 10 минут на них просто было жалко смотреть. Но Бразилия уже насытилась.
Первый матч Бразилии дал ответы на многие вопросы, которые были загадочными. Например, почему выбран Ришарлисон, а не Фирмино? Игра показала. Для меня было колоссальным удивлением узнать, что Ришарлисон забил уже 19-й гол за сборную. Фирмино, при всём к нему уважении, в лучшем случае держит уровень, а может быть, уже идёт на спад», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 25 ноября 2022
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:14
-
15:10
-
15:05
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:22
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
13:05
-
13:00