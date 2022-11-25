Защитник «Спартака» Хлусевич: самый сильный атакующий игрок РПЛ? Таких нет
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Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о самом сильном атакующем игроке Российской Премьер-Лиги.
«Таких нет (смеётся). Ситуативно сталкивался с Малкомом, Клаудиньо. Всё зависит в том числе и от моего состояния: если на 100 процентов готов, то сдержать можно. Скорее, Малком, да. Но «Зенит» в принципе один из наших основных соперников. С ними всегда непросто», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В текущем сезоне за красно-белых Даниил сыграл в 16 встречах Российской Премьер-Лиги. В них он отметился двумя ассистами. С 2018 по 2021 год Хлусевич выступал за тульский «Арсенал».
Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:
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