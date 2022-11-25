Канчельскис: никто не перебьёт рекорд Роналду на чемпионатах мира в ближайшее время

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что в ближайшее время никто не побьёт рекорд нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забивал на пяти чемпионатах мира.

«Роналду установил рекорд, забив на пяти чемпионатах мира. Думаю, никто из футболистов его не перебьёт в ближайшее время», – сказал Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.