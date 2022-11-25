Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Катар — Сенегал: Дьедиу удвоил преимущество гостей на 48-й минуте

Катар — Сенегал: Дьедиу удвоил преимущество гостей на 48-й минуте
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» идёт матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира в Катаре. В Группе А играют Катар и Сенегал. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом (Испания).

В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля выполнил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении подрезал мяч головой в дальний угол ворот.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот.

После первого тура в группе А лидируют Нидерланды (3), следом идёт Эквадор (3). У Катара и Сенегала по ноль очков. Отметим, что сегодня в очном матче сыграют и лидеры группы.

Новость по теме
Катар — Сенегал: сенегальцы вышли вперёд на 41-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022