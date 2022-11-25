Президент РПЛ ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил вероятность перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Вопрос по переходу в Азию не по адресу — я не руководитель РФС. Я — вице-президент РФС? Хорошо, что напомнили. Но сколько этих вице-президентов? Мы — члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но мы являемся членами УЕФА: все остальные программы выполняются — даже осуществляются платежи. Ситуация развивается динамически. Я сейчас скажу за себя: не в качестве вице-президента РФС, а как болельщик. Мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе: выступали в Лиге чемпионов и Европы, Лиге конференций, чтобы играли чемпионат Европы и отбирались на чемпионат мира через отборочные чемпионата Европы. Мне бы этого хотелось, но это я говорю как болельщик — как любитель спорта. К сожалению, вмешалась политика.
Как будет развиваться ситуация, к чему она приведёт, вернёмся мы в Европу или нет — никто не знает. Понятно, что Азия менее привлекательна: и с финансовой, и со спортивной точек зрения. Но, возможно, когда-то вопрос встанет иначе — отбираться условно через Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа — это номер один в футболе, то хотелось бы остаться там.
Потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Он на исполкоме не обсуждался. Если где-то вышла какая-то информация, то я как член исполкома говорю: данный вопрос даже не обсуждался. Это цепочка действий, [которые должны предприниматься] на протяжении больше года. Пока это всё разговоры и слухи», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 25 ноября 2022
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