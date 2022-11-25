Алаев рассказал, что на матчах РПЛ может заработать китайская система офсайдных линий

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев признался, что в играх чемпионата России может начать работу китайская система офсайдных линий.

«Сегодня тема офсайдных линий обсуждалась на общем собрании. РФС отработали и протестировали китайскую систему. Причём она достаточно выгодная по финансам. Сейчас идёт вопрос сертификации системы в ФИФА и УЕФА. Надеемся, что ко второй части сезона система заработает. Если [у нас] будут китайские сертифицированные офсайдные линии, то будет прекрасно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Александр Алаев стал президентом РПЛ после ухода с этой должности Ашота Хачатурянца. Ранее Алаев работал на аналогичной должности в Футбольной национальной лиге.