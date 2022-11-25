Португальский журналист: Роналду достал из шорт жвачку

Португальский журналист Франсиско Абреу отреагировал на видеоролики, на которых нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду во время матча 1-го тура чемпионата мира с Ганой, который завершился со счётом 3:2 в пользу европейской команды, засовывает руку в шорты, достаёт что-то из них, а затем отправляет этот предмет в рот.

«Это была жевательная резинка. Точно говорю, это была просто жевательная резинка», — цитирует Абреу Expressen.

Ранее сообщалось, что Криштиану понадобилось подкрепиться, не покидая газон. В этот момент оператор продолжал держать звёздного португальца в кадре. Находившийся в штрафной ганцев Роналду, который в этот момент уже не принимал активного участия в эпизоде, поскольку вратарь зафиксировал мяч, несколько секунд искал что-то в трусах, а затем прожевал это на бегу и продолжил игру.