Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Эквадор 1:1, результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ 25 ноября 2022 года

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Комментарии

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Гол нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо стал единственным, забитым в первом тайме матча второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Эквадора. Форвард поразил ворота на шестой минуте первым же ударом в створ. Этот гол стал для голландца вторым на турнире. В самой концовке первой половины встречи защитник эквадорской команды Первис Эступиньян сравнял счёт, однако это взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В начале второго тайма нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия сумел поразить ворота нидерландской команды, сравняв счёт (1:1). Южноамериканская сборная создала ещё несколько опасных моментов у ворот сборной Нидерландов, в том числе попав в штангу, однако забить больше не сумела. Матч завершился вничью — 1:1.

По итогам встрече у обеих команд стало по четыре набранных очка. У сборной Сенегала, соперника Эквадора и Нидерландов по группе A, три балла, у хозяев турнира, команды Катара, ноль очков. Катар потерял даже математические шансы на выход в плей-офф.

В следующем туре Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор встретится с Сенегалом.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
Англия не ожидала такой игры от США! Главный матч дня на чемпионате мира! LIVE Англия не ожидала такой игры от США! Главный матч дня на чемпионате мира! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022