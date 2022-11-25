Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.



Гол нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо стал единственным, забитым в первом тайме матча второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Эквадора. Форвард поразил ворота на шестой минуте первым же ударом в створ. Этот гол стал для голландца вторым на турнире. В самой концовке первой половины встречи защитник эквадорской команды Первис Эступиньян сравнял счёт, однако это взятие ворот было отменено из-за офсайда.



В начале второго тайма нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия сумел поразить ворота нидерландской команды, сравняв счёт (1:1). Южноамериканская сборная создала ещё несколько опасных моментов у ворот сборной Нидерландов, в том числе попав в штангу, однако забить больше не сумела. Матч завершился вничью — 1:1.



По итогам встрече у обеих команд стало по четыре набранных очка. У сборной Сенегала, соперника Эквадора и Нидерландов по группе A, три балла, у хозяев турнира, команды Катара, ноль очков. Катар потерял даже математические шансы на выход в плей-офф.



В следующем туре Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор встретится с Сенегалом.