Англия — США: команды не забили голов в первом тайме

Сегодня, 25 ноября, проходит матч между сборными Англии и США. Он закрывает программу игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, проходит на стадионе «Эль-Байт».
В первом тайме команды голов не забили, счёт не открыт. На 10-й минуте Букайо Сака получил передачу на ход в штрафную, прострелил к 11-метровой отметке на Гарри Кейна, удар которого заблокировал Уокер Циммерман. Напомним, именно фол Циммермана привёл к назначению пенальти в игре с Уэльсом — он сбил Гарета Бейла.
Сборная Англии ранее 16 раз принимала участие в чемпионатах мира и выиграла только один из них — домашний турнир в 1966 году. На мундиале в Катаре повторить этот результат сборная Англии попробует во главе с Гаретом Саутгейтом.
В рамках текстовой онлайн-трансляции следить за игрой можно на «Чемпионате».
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