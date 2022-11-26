Широков считает, что у «Зенита» будут трудности в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем кубковом матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком».



«Зениту» очень нужна победа над «Спартаком» в Кубке России. Они играют дома, петербуржцы фавориты в этом матче, учитывая, что все домашние матчи с большими клубами они проводят отлично. Думаю, что у сине-бело-голубых будут трудности в игре с красно-белыми. Но здесь всё зависит от «Зенита»: насколько он позволит «Спартаку» дать бой или нет», – приводит слова Широкова Metaratings.



Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 16:00. Перед заключительным туром москвичи лидируют в таблице группы В с 12 очками, у «Крыльев» и «Зенита» – по девять.