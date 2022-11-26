Широков: российские ребята, которые играли в ЦСКА в августе, не хуже новых легионеров

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказал мнение, почему ЦСКА провалил осеннюю часть сезона РПЛ.

«Не знаю, какие задачи у ЦСКА на сезон. В середине сентября в РПЛ они чуть-ли не вели борьбу за чемпионство или, по крайней мере, оказывали какое-то давление на «Зенит». Но закончили через два месяца первую часть сезона на пятом месте без каких-либо шансов на возвращение в борьбу за чемпионство. Мне кажется, что они уже далеко, от первой тройки РПЛ отрыв в шесть очков будет тяжело нагнать. Если так рассуждать, то, конечно, осень армейцы провалили, да и по игре они заметно сдали. Не знаю, с чем связан такой спад ЦСКА, но думаю, что они разберутся за зиму, может даже в чём-то добавят.



ЦСКА нужно усилиться зимой? Подождите, у «армейцев» в клубе и так работает мега-специалист по трансферам. Он за 13 миллионов игроков берет, которых можно ждать, пока они придут в себя. А потом эти футболисты уезжают из команды бесплатно. Один футболист за 9 миллионов вообще сидит на скамейке безвылазно, мы все ждём, когда он начнет забивать. В этом году тоже набрали много игроков перед сезоном, и пока они не играли, ЦСКА шёл в первой тройке РПЛ. Как только они начали выходить в стартовом составе на постоянной основе, «армейцы» скатились на пятое место. Наверное, тут можно провести какие-то параллели и задуматься над чем-то. Насколько я вижу, российские ребята, которые играли в ЦСКА в августе, ничем не хуже новых легионеров. Сдал Карраскаль, во второй половине осени был не столь ярок, это тоже сказывается на игре ЦСКА. Но невозможно всё время находиться в прекрасной форме, когда-то и Хорхе должен был сдать. Тут должны были партнеры по команде поддержать, но, к сожалению, этого не произошло.



Безусловно, чтобы кого-то нового взять в команду, кого-то сначала нужно убрать. Я считаю, что с некоторыми «армейцами» можно расставаться безболезненно. Если кого-то из легионеров покупать, то кого-то из нынешних иностранцев нужно продавать или отдавать в аренду, хуже не будет. Меня никто пока не убеждает из тех, кто есть. Я не разделяю восторгов по поводу Роши, его игра меня тем более не убеждает. Возможно, он добавит после зимней паузы, дай бог это случится для ЦСКА. Плюс после зимы восстановится Дивеев, Кучаев вернется, поэтому весной ЦСКА должен быть в другой форме, нежели осенью. Но это всё предположения, посмотрим как будет на самом деле», приводит слова Широкова Metaratings.