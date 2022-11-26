Бывший футболист «Спартака» Ребко подвёл итоги первого тура ЧМ-2022

Экс-игрок столичного «Спартака» Алексей Ребко высказался об итогах стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отдельно он назвал фаворитов мундиаля.
«Конечно, взоры болельщиков прикованы к топ-командам. Лично меня удивили Аргентина и Германия, которые проиграли свои матчи.
Отмечу Бразилию и Францию – эти команды выступили достаточно мощно. А что касается испанцев, то пока не смог понять, на каком уровне они находятся, поскольку Коста-Рика не оказала должного сопротивления. Подождём следующий матч против немцев.
За кого болею на мундиале? Мне нравятся Испания и Бразилия, «селесао» я причисляю к фаворитам турнира, как и французов», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».
Второй матч на катарском мундиале сборная Испании проведёт завтра, 27 ноября. Соперником подопечных Луиса Энрике будет команда Германии.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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