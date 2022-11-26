Бывший футболист «Спартака» Ребко подвёл итоги первого тура ЧМ-2022

Экс-игрок столичного «Спартака» Алексей Ребко высказался об итогах стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отдельно он назвал фаворитов мундиаля.

«Конечно, взоры болельщиков прикованы к топ-командам. Лично меня удивили Аргентина и Германия, которые проиграли свои матчи.

Отмечу Бразилию и Францию – эти команды выступили достаточно мощно. А что касается испанцев, то пока не смог понять, на каком уровне они находятся, поскольку Коста-Рика не оказала должного сопротивления. Подождём следующий матч против немцев.

За кого болею на мундиале? Мне нравятся Испания и Бразилия, «селесао» я причисляю к фаворитам турнира, как и французов», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Второй матч на катарском мундиале сборная Испании проведёт завтра, 27 ноября. Соперником подопечных Луиса Энрике будет команда Германии.

Новость по теме Глеб поделился мнением об уровне сборных ЧМ-2022 после первых матчей в групповом этапе

Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик: