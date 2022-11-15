Мемфис Депай выдвинул два условия для бесплатного ухода из «Барселоны» в январе

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не спешит пользоваться предложением клуба, который готов отпустить футболиста бесплатно в зимнее трансферное окно.

28-летний нидерландец хочет, чтобы ему выплатили остаток зарплаты по контракту (до лета 2023 года) и ожидает, что ему пришлёт предложение клуб, выступающий в Лиге чемпионов. В противном случае Депай останется в «Барселоне» до конца контракта. Об этом сообщает Sport.es.

Депай перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл на поле 131 минуту в трёх матчах, отметившись одним голом.

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