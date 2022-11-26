Агент: Иван и Мантуан не покинут «Зенит» по окончании сезона

Агент бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия заявил, что игроки не покинут стан сине-бело-голубых по окончании сезона.
«Иван и Мантуан не покинут «Зенит» по окончании сезона», — цитирует представителя игроков «РИА Новости Спорт».
Напомним, вратарь Иван Куарежма и полузащитник Густаво Мантуан находятся в «Зените» в аренде из бразильского клуба «Коринтианс». Арендное соглашение истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что петербургский клуб заинтересован в сохранении футболистов на постоянной основе. Куарежма и Мантуан могут стать частью сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».
25-летний Куарежма провёл три матча в Кубке России, в которых пропустил пять мячей. 21-летний Мантуан забил три гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах сезона.
- 26 ноября 2022
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