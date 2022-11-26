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«Не хотим проигрывать в последней игре года». Макарчук — о предстоящем матче с ЦСКА

«Не хотим проигрывать в последней игре года». Макарчук — о предстоящем матче с ЦСКА
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук поделился ожиданиями от кубкового матча с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 26 ноября. Начало матча — в 16:00 мск. Сочинцы уже потеряли шансы на выход из группы.

«Каждый футболист, выходя на поле, ждёт хорошей игры. Кубок или чемпионат — не имеет значения. В этом матче ЦСКА точно не захочет терять очки, а мы, в свою очередь, не хотим проигрывать в последней игре года. Дома играть приятнее. Чувствуется поддержка болельщиков, которые гонят тебя вперёд.

Честно говоря, я не очень сильно следил за ними, но могу сказать, что ЦСКА один из топ-клубов нашей страны. Какую бы серию они ни выдали, это всегда очень мотивированный, серьёзный и сложный соперник», — приводит слова Макарчука официальный сайт «Сочи».

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