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Рой Кин: сборная Англии показала ужасное выступление в матче ЧМ-2022 с США

Рой Кин: сборная Англии показала ужасное выступление в матче ЧМ-2022 с США
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США.

«Я был удивлён, не увидев Фодена на поле, но у Саутгейта, вероятно, были свои причины. Я смотрел и ждал, когда выйдет Фоден. Замены не оказали влияния на ход встречи. Эти футболисты проявили себя в прошлом матче, но в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление», — приводит слова Кина ITV.com.

Напомним, Англия и США сыграли вничью — 0:0. По итогам двух туров английская сборная набрала четыре очка и занимает первое место в группе B чемпионата мира в Катаре. В следующем туре англичане сыграют со сборной Уэльса.

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