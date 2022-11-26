Что происходит на чемпионате мира. Англия удивила болельщиков ещё больше, чем Иран

Позади очередной день чемпионата мира. 25 ноября стартовал 2-й тур группового этапа: команды из групп A и B сыграли четыре матча. Встречи, как и результаты, получились разными. Рассказываем, как это было.

Иран добил валлийцев в добавленное время

Стартовый матч игрового дня состоялся с участием сборных Уэльса и Ирана. В 1-м туре азиатская команда потерпела чувствительное поражение от Англии (2:6), а валлийцы ушли от поражения в игре с США (1:1). Во 2-м туре Иран смотрелся гораздо интереснее соперника, создал несколько моментов, но команде Карлуша Кейруша откровенно не везло.

Всё изменилось в концовке основного времени, после того как вратарь Уэльса Уэйн Хеннесси срубил Мехди Тареми. Арбитр Марио Эскобар сначала показал жёлтую карточку, но после просмотра повтора применил более суровое наказание — валлийцы остались вдесятером. Судья компенсировал девять минут (в итоге сыграли больше), и номинальные гости всё-таки дожали соперника. Роузбеш Чешми нанёс классный удар с дальней дистанции — попал точно в угол. А позднее Рамин Резаян установил окончательный счёт — легко разобрался с резервным вратарём и завершил контратаку забитым мячом.

Радость игроков сборной Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хозяева ЧМ-2022 забили, но снова проиграли

Сборная Катара опять разочаровала своих болельщиков. Хозяева чемпионата мира потерпели второе поражение подряд — на этот раз их обидел Сенегал. В отличие от первого матча, футболисты Катара оформили один гол — первый в истории для команды на чемпионатах мира. Его автором стал Мохаммед Мунтари. Но к тому моменту африканцы выигрывали с разницей в два гола. Сначала Булайе Диа подкараулил ошибку защитника, а затем Фамара Дьедиу вонзил мяч в сетку после подачи от углового флажка. Окончательный счёт установил Бамба Дьенг — именно его удар снял все вопросы о победителе.

Дерзкий Эквадор отобрал очки у голландцев

Когда Коди Гакпо на шестой минуте забил самый быстрый гол ЧМ-2022, казалось, что Эквадору нечего ловить. Однако южноамериканцы не испугались соперника и даже забили перед перерывом. Впрочем, судейская бригада этот гол отменила из-за офсайда. А вот на старте второго тайма Эквадор забил уже по всем правилам — снова отличился Эннер Валенсия. В итоге команды так и доиграли, а автор единственного гола в составе южноамериканцев покинул поле до финального свистка. Точнее, его унесли с поля на носилках. Не исключено, что Валенсия усугубил повреждение, и для его сборной это станет огромной потерей.

Эннер Валенсия покидает поле на носилках Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Англия разочаровала в матче с США

Самые высокие ожидания были от вечернего матча, но команды их не оправдали. И если сборная США всё же смогла удивить смелой игрой и достойным отпором, то англичане всё сделали наоборот. О чём вообще можно говорить, если в составе фаворита лучшим стал центральный защитник Гарри Магуайр?

Моменты были и у тех, и у других, но результат — нулевая ничья — кажется логичным. Теперь и англичанам, и американцам предстоит решать свои задачи в последнем туре.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Нас снова ждут четыре матча. Забьёт ли Роберт Левандовски первый мяч на чемпионатах мира? Сотворят ли саудовцы новый подвиг? Избежит ли Аргентина второго поражения?

13:00. Тунис — Австралия

16:00. Польша — Саудовская Аравия

19:00. Франция — Дания

22:00. Аргентина — Мексика.

Что почитать о шестом дне чемпионата мира

Наш корреспондент Полина Куимова работает на месте событий. На этот раз она подготовила материал об инциденте перед матчем сборной Ирана. У болельщиков на стадионе отняли протестный флаг.

А вот поклонники сборной Катара снова проявили неуважение по отношению к своей команде.

Портрет футболиста сборной Эквадора Валенсии. Он забил третий мяч и вышел в лидеры списка бомбардиров ЧМ-2022. Кстати, Эннер повторил достижение Олега Саленко.