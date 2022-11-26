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Форвард «Сочи» Сарвели не стал отвечать на вопрос, представили ли Бердыева команде

Форвард «Сочи» Сарвели не стал отвечать на вопрос, представили ли Бердыева команде
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели не стал отвечать на вопрос, представили ли российского тренера Курбана Бердыева команде. Ранее появилась информация, что Бердыев возглавил «Сочи».

«Правда ли, что Курбана Бердыева представили игрокам «Сочи»? Пока ничего не могу сказать», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

С июня 2022 года Бердыев, известный по работе в «Рубине» и «Ростове», возглавлял иранский футбольный клуб «Трактор».

Сочинцы ушли на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 проведённых встреч. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 очка. В первом весеннем туре «Сочи» дома будет принимать московский ЦСКА.

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