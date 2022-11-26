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Болельщик сборной Уэльса скончался во время посещения чемпионата мира в Катаре

Болельщик сборной Уэльса скончался во время посещения чемпионата мира в Катаре
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Болельщик сборной Уэльса умер во время посещения Катара, приехав со своим сыном и друзьями на матчи чемпионата мира 2022 года. 62-летний Кевин Дэвис находился в Дохе и, как полагают, умер по естественным причинам. Об этом сообщил Daily Mail.

Дэвис не наблюдал, как его команда проигрывала Ирану со счетом 2:0 в момент его смерти. Сообщается, что он был срочно доставлен в больницу в Дохе, где позже скончался. По словам очевидцев, была вызвана скорая помощь, медики оказали Дэвису медицинскую помощь, но не смогли его спасти.

«Наши глубочайшие соболезнования от всех в Футбольной ассоциации Уэльса. Наши мысли с семьей и друзьями Кевина в это печальное время. Ассоциация находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем», — написано в заявлении Футбольной ассоциации Уэльса в «Твиттере».

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