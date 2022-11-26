Левандовски забил свой первый гол в рамках чемпионата мира

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Польши обыгрывает Саудовскую Аравию со счётом 2:0. Второй мяч европейской команды был забит на 82-й минуте нападающим Робертом Левандовским, и это был его первый гол в карьере в рамках мундиаля.

Ранее форвард в этом матче отдал голевую передачу на 39-й минуте, после чего отличился полузащитник Пётр Зелиньски — это его самое первое результативное действие в рамках турнира. Также по ходу встречи Саудовская Аравия не смогла реализовать 11-метровый удар — на 45+1-й минуте не смог переиграть голкипера Салем Аль-Давсари.

В прошлом туре Польша сыграла вничью с Мексикой со счётом 0:0. Саудовская Аравия, в свою очередь, сенсационно обыграла Аргентину — 2:1.

Топовые нападающие ЧМ-2022