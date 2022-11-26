Фёдор Чалов провёл 200-й матч за ЦСКА
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Форвард ЦСКА Фёдор Чалов провёл свой 200-й матч за армейский клуб. Юбилейной для игрока стала встреча Кубка России с «Сочи» (2:1).
«Фёдор Чалов провел 200-й матч за ПФК ЦСКА!
Верим, что впереди у Феди ещё много отличных матчей и красивых голов!» — гласит сообщение пресс-службы армейцев.
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. За это время он успел забить 55 мячей. В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. В 14 матчах Чалов забил четыре гола.
ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России текущего сезона, набрав 29 очков в 17 матчах. Армейцы отстают от идущего третьим «Ростова» на шесть очков. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит» — у команды Сергея Семака 42 балла.
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