Фёдор Чалов провёл 200-й матч за ЦСКА

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов провёл свой 200-й матч за армейский клуб. Юбилейной для игрока стала встреча Кубка России с «Сочи» (2:1).

«Фёдор Чалов провел 200-й матч за ПФК ЦСКА!



Верим, что впереди у Феди ещё много отличных матчей и красивых голов!» — гласит сообщение пресс-службы армейцев.

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. За это время он успел забить 55 мячей. В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. В 14 матчах Чалов забил четыре гола.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России текущего сезона, набрав 29 очков в 17 матчах. Армейцы отстают от идущего третьим «Ростова» на шесть очков. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит» — у команды Сергея Семака 42 балла.