«Рубин» обсуждал с Марко Николичем возможное назначение на пост главного тренера

«Рубин» контактировал с Марко Николичем и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения тренера и источник, близкий к казанскому клубу.

Недавно казанский клуб объявил об уходе главного тренера команды Леонида Слуцкого. В турнирной таблице Первой лиги «Рубин» после 19 матчей занимает четвёртое место, имея в активе 34 очка и отставая от лидера турнира — «Балтики» — на семь баллов.

Марко Николич был главным тренером «Локомотива» с 14 мая 2020 года по 5 октября 2021-го. Специалист привёл железнодорожников к победе в Кубке России в 2021 году. Также под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовые и серебряные медали чемпионата России.