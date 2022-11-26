Защитник Швейцарии Эльведи: отсутствие Неймара у Бразилии мало что изменит

Футболист сборной Швейцарии Нико Эльведи перед матчем с командой Бразилии на чемпионате мира заявил, что отсутствие у соперника нападающего Неймара не особо повлияет на подготовку швейцарцев к игре.

«Для нас это мало что изменит. Я буду спать так же, как и всегда. Каждую команду в мире можно победить. Мы знаем масштаб проблемы, но знаем и то, на что мы способны», — приводит слова Эльведи Globo.

Напомним, 30-летний Неймар повредил лодыжку в матче с Сербией (2:0) и пропустит как минимум оставшиеся матчи группового раунда с Швейцарией и Камеруном. Не исключено, что форвард «ПСЖ» больше не сыграет на турнире.

Матч Бразилия — Швейцария состоится в понедельник, 28 ноября, и начнётся в 19:00 мск.

Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик: