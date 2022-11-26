Неймар опубликовал в соцсетях фотографию травмированной лодыжки

Бразильский нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче 1-го тура группового этапа с Сербией. Чтобы показать степень серьёзности повреждения, звезда «селесао» опубликовала снимок своей ноги на странице в социальных сетях.
Фото: Фотография Неймара из социальной сети
Напомним, форвард был заменён на 79-й минуте встречи с Сербией, вместо него на поле вышел вингер Антони. По последней информации, Неймар точно пропустит матч со Швейцарией, а его участие в игре с Камеруном находится под вопросом.
Матч между сборными Бразилии и Сербии завершился со счётом 2:0 в пользу «селесао». Дублем в составе латиноамериканской команды отличился форвард Ришарлисон, в обоих случаях ему ассистировал Винисиус.
- 26 ноября 2022
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