Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» в размере € 216 млн

После расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» португальский нападающий Криштиану Роналду находится без клуба, чем хотят воспользоваться некоторые команды. Как сообща CBS Sports, 37-летний форвард получил выгодное предложение от команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Сообщается, что португальцу предложили трёхлетний контракт, согласно которому футболист получит в общей сложности около € 216 млн. При этом «Аль-Наср» является не единственным клубом, которвый уже сделал предложение Криштиану. Остаётся дождаться окончательного решения футболиста, которое будет принято после завершения чемпионата мира в Катаре.
Напомним, причиной расторжения «красными дьяволами» контракта с Роналду стало скандальное интервью португальца, в котором содержались критические высказывание как о клубе, так и о главном тренере команды Эрике тен Хаге.
Саудовцы празднуют победу над Аргентиной в стиле Роналду:
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