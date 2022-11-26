Польские фанаты разместили на трибунах баннер с надписью «Против современного футбола»

Болельщики сборной Польши, посетившие матч своей команды с Саудовской Аравией (2:0), разместили на трибунах баннер с надписью «Против современного футбола». Вероятно, таким образом они выразили негативное отношение к проведению чемпионата мира в Катаре.
Баннер польских болельщиков
У сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма было игровое преимущество. Она создала несколько опасных моментов, однако счёт открыли поляки: на 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал точную передачу на Петра Зелиньского, который нанёс точный удар. Саудовцы могли отыграться ещё до перерыва: на 45+1-й минуте Салем Аль-Давсари не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме Роберт Левандовски переиграл вратаря соперника после выхода один на один и установил окончательный счёт — 2:0.
Сборная Польши набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встречаются сборные Аргентины (0) и Мексики (1). Текстовая онлайн-трансляция этого противостояния доступна на «Чемпионате».
Истребители сопровождают сборную Польши на ЧМ-2022
- 27 ноября 2022
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:32
-
23:27
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:42
-
21:38
-
21:32
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
21:10