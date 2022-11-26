Польские фанаты разместили на трибунах баннер с надписью «Против современного футбола»

Болельщики сборной Польши, посетившие матч своей команды с Саудовской Аравией (2:0), разместили на трибунах баннер с надписью «Против современного футбола». Вероятно, таким образом они выразили негативное отношение к проведению чемпионата мира в Катаре.

Баннер польских болельщиков

У сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма было игровое преимущество. Она создала несколько опасных моментов, однако счёт открыли поляки: на 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал точную передачу на Петра Зелиньского, который нанёс точный удар. Саудовцы могли отыграться ещё до перерыва: на 45+1-й минуте Салем Аль-Давсари не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме Роберт Левандовски переиграл вратаря соперника после выхода один на один и установил окончательный счёт — 2:0.



Сборная Польши набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встречаются сборные Аргентины (0) и Мексики (1). Текстовая онлайн-трансляция этого противостояния доступна на «Чемпионате».

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