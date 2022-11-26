Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября, состоялся заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встретилась с Мексикой. Команды провели игру на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Первая половины встречи прошла практически без моментов, но в обоюдоострой борьбе. Аргентина владела мячом, а Мексика старалась проводить опасные контратаки. Команды в общей сложности нарушили правила 20 раз, но главный арбитр отреагировал на это только двумя жёлтыми карточками.



Во второй половине ситуация на поле практически не изменилась. Однако, несмотря на неспешный темп игры, Аргентина сумела открыть счёт. Случилось это на 64-й минуте: Анхель Ди Мария отдал передачу с правого фланга в центр на Лионеля Месси, который принял мяч перед штрафной площадью.Звёздный футболист Аргентины решился на удар издали и поразил ворота Гильермо Очоа с 18 метров — 1:0.

В оставшееся время матча Мексика больше владела инициативой, в то время как Аргентина играла на контратаках. Иногда это приводило к острым моментам, но мексиканские игроки успешно отражали атаки. И всё же упорство аргентинцев принесло свои плоды — на 87-й минуте Месси навесил в штрафную с углового, а полузащитник Энцо Фернандес сумел выиграть у оппонентов верховую борьбу и укрепил преимущество своей команды. Финальный свисток Даниэле Орсато оповестил о победе Аргентины со счётом 2:0.

Благодаря победе Аргентина набрала три очка и поднялась на второе место группы С. Мексика, у которой одно очко, опустилась на четвёртую строчку.