Фернандес — о победе над Мексикой: этот триумф посвящается болельщикам Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес прокомментировал победу над Мексикой со счётом 2:0 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

«Я очень рад сегодняшней победе, наша команда заслужила её. Для всех жителей Аргентины, которые пришли поддержать нас на стадион, и для всех тех, кто поддерживает нас дома — эта победа посвящается вам.

Эта группа представит позволит показать нам лучшую версию себя. Мы хотим одержать ещё одну победу, что очень важно для нас», — приводит слова Фернандеса официальная страница аргентинской футбольной ассоциации в социальных сетях.

Благодаря победе Аргентина набрала 3 очка и заняла второе место группы С. В следующем туре команда сыграет с Польшей. Матч состоится в среду, 30 ноября, начало в 22:00 мск.

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