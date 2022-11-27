Скалони после игры с Мексикой: ощущение такое, что играешь во что-то большее, чем футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру с Мексикой в рамках второго тура чемпионата мира в Катаре.



«Очень сложно играть в матчах «все или ничего». Вы должны передать игрокам спокойствие. Играть в этой футболке не так легко, она весит намного больше.



Это скорее размышление о том, что мы должны делать то, чем мы действительно живем, находясь здесь. У нас должен быть здравый смысл. Ощущение такое, что играешь во что-то большее, чем футбольный матч. Мы постараемся исправить это. Пусть они почувствуют, что это футбольная игра. Трудно заставить людей понять, что завтра взойдет солнце, независимо от победы или поражения.



Мы знали, что будет очень сложно, Мексика предложила нам другую игру. Первая половина была не очень хорошей, мы исправились во втором тайме.



С Хулианом Альваресом у нас могли бы быть диагональные движения. Мы здесь, чтобы принимать решения, и это то, что мы искали. А с Энцо Фернандесом мы знаем, что у него есть пас вперед. Иногда что-то идет не так, сегодня все прошло хорошо. Во втором тайме мы внесли некоторые изменения и начали видеть улучшения.



В матче против Польши на поле оставим все, как было и сегодня», — приводит слова Скалони Infobae.



Встреча группы C завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Голы забили Лионель Месси и Энцо Фернандес.



Проход мексиканцев до стадиона перед игрой против Аргентины