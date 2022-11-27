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Ди Мария: одной игрой с Саудовской Аравией мы не могли испортить всё, что делали

Ди Мария: одной игрой с Саудовской Аравией мы не могли испортить всё, что делали
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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал победу над Мексикой, косвенно вновь затронув тему стартового поражения от Саудовской Аравии, а также ответил на вопрос о голе капитана команды Лионеля Месси.

«Одной игрой мы не могли испортить всё, что делали до этого момента. Наша цель – финишировать в этой группе первыми. И мы знаем, что победа над Польшей позволит добиться этого результата. Будем работать на эту задачу – с теми же радостью и стремлением, что и всегда.

Важный гол Месси в матче с Мексикой? Я считаю, что все голы, которые забивает Лео, важны. Он это заслужил. Мы рады за него», – приводит слова Ди Марии официальный аккаунт сборной Аргентины в «Твиттере».

После 2-го тура в группе С с четырьмя очками лидируют поляки. У сборных Аргентины и Саудовской Аравии — по три очка, а мексиканцы замыкают таблицу, набрав одно очко. В 3-м туре аргентинцев ждёт матч с Польшей.

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