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Тренер Марокко – о своих игроках родом из Бельгии: эмоции и ошибки дорого обходятся

Тренер Марокко – о своих игроках родом из Бельгии: эмоции и ошибки дорого обходятся
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Бельгией высказался об игроках бельгийского происхождения в его команде, призвав их сохранять максимальную концентрацию.

«Как и у любого человека с двойным гражданством, у них будут особые эмоции в предстоящем матче. Но это в принципе положительная энергия – её нужно использовать в правильном русле. Это матч, который нам нужно выиграть вне зависимости от того, кто наш соперник.

Эмоции и ошибки дорого стоят. Да, мы знаем, что это особенный матч для некоторых ребят, однако важно концентрироваться на главном. Ты не можешь быть слишком эмоциональным, потому что это может привести к ошибкам. А они обходятся дорого», – приводит слова Реграги Reuters.

Речь о четырёх футболистах в составе сборной Марокко. Полузащитники Селим Амалла, Илиас Хаир, Билал Эль-Ханнус и нападающий Анасс Зарури родились в Бельгии. А последние двое выступали за юношеские сборные Бельгии. Матч Бельгия — Марокко состоится 27 ноября в 16:00 мск.

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