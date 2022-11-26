Хаджи: посмотрю Бельгия — Марокко, а не «Зенит» — Спартак». Фигню затеяли вместо Кубка
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, какую игру предпочтёт смотреть — матч «Зенит» — «Спартак» или Бельгия — Марокко. Также он поделился мнением о нынешнем формате Фонбет Кубка России.
«Посмотрю Бельгия — Марокко, а не «Зенит» — «Спартак». Мне не нравится ни этот Кубок, ни его расписание. Фигню затеяли вместо Кубка. Всю жизнь Кубок был Кубком. Поделили команды, выиграл — и всё. А тут не поймёшь: то ли надо выигрывать, то ли можно спокойно проиграть, и всё равно на первом месте останешься. Ну и какой смысл?», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко состоятся завтра, 27 ноября. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.
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