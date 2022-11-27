Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Фёдоров высказался на тему потенциальной нагрузки судей в РПЛ из-за интервью

Андрей Фёдоров высказался на тему потенциальной нагрузки судей в РПЛ из-за интервью
Комментарии

Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о предложении главы РПЛ Александра Алаева. Ранее функционер заявил, что арбитры могли бы давать комментарии после игр.

«Если комментарии, как он описал, по моментам спорным или не спорным. Даже в «Матч ТВ» сидят и не все люди понимают. Это большой плюс.

Есть ли смысл дополнительно нагружать арбитра? У тренеров, по-вашему, нагрузка меньше? А тренеры должны и перед матчем, и после матча давать комментарии. Очень часто из-за судейских решений зависит судьба тренера. Тогда мы будем в равных условиях, и не будет вот этих претензий у тренеров после игр», – приводит слова Фёдорова Metaratings.ru.

Ранее руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев выступал с заявлениями о том, что вопрос общения рефери с журналистами после встреч обсуждался во время сборов. Судьи при этом сообщили, что для них подобные интервью являлись бы некомфортными.

Новость по теме
Алаев рассказал, что на матчах РПЛ может заработать китайская система офсайдных линий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022