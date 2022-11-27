Андрей Фёдоров высказался на тему потенциальной нагрузки судей в РПЛ из-за интервью

Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о предложении главы РПЛ Александра Алаева. Ранее функционер заявил, что арбитры могли бы давать комментарии после игр.

«Если комментарии, как он описал, по моментам спорным или не спорным. Даже в «Матч ТВ» сидят и не все люди понимают. Это большой плюс.

Есть ли смысл дополнительно нагружать арбитра? У тренеров, по-вашему, нагрузка меньше? А тренеры должны и перед матчем, и после матча давать комментарии. Очень часто из-за судейских решений зависит судьба тренера. Тогда мы будем в равных условиях, и не будет вот этих претензий у тренеров после игр», – приводит слова Фёдорова Metaratings.ru.

Ранее руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев выступал с заявлениями о том, что вопрос общения рефери с журналистами после встреч обсуждался во время сборов. Судьи при этом сообщили, что для них подобные интервью являлись бы некомфортными.