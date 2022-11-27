Видео: фанаты в Австралии празднуют победу над Тунисом
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Болельщики сборной Австралии ярко отметили победу в матче чемпионата мира с Тунисом (1:0).
Фанаты в Австралии празднуют победу над Тунисом
Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Даниэль Зиберт (Германия).
Единственный гол в матче забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте. Австралийцы быстро вышли из обороны в атаку, последовал перевод на левый край, откуда Крейг Гудвин выполнил подачу в штрафную, а Дюк кивнул головой так, что мяч залетел в дальний угол ворот.
В другом матче группы D сборная Франции обыграла Данию со счётом 2:1, набрала шесть очков и вышла в плей-офф. У австралийцев три очка, у сборных Туниса и Дании — по одному.
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