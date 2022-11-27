Дидье Дешам: я не боялся цифр и проклятий

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира. Обыграв Данию (2:1), французы стали первым чемпионом мира с 2006 года, который вышел в плей-офф следующего турнира.
«Я никогда не волновался, когда дело касалось моей команды. Когда я со своими парнями, то знаю, что нужно сделать, чтобы победить.
Меня не волновали цифры, обладатели титула и проклятие. Статистика существует, чтобы её ломать. Наш состав очень качественный. У нас отличные игроки с сильным духом.
Всё это нам понадобится для игр плей-офф. Я горжусь тем, что сделали мои подопечные. Мы вышли из группы, надеюсь, теперь мы займём первое место. Конечно, было несколько моментов, которые можно улучшить, но мы сделаем это в следующих матчах», — приводит слова Дешама Daily Mail.
Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022
- 27 ноября 2022
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