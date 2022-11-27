Игрок «Аталанты» де Рон объяснил, почему у Миранчука были сложности в клубе
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Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался о трудностях, возникших у российского хавбека Алексея Миранчука в клубе из Бергамо. Сейчас российский игрок выступает за «Торино» на правах аренды.
«Алексей ещё может заиграть в «Аталанте». Очень важно, что он постоянно выходит на поле в «Торино». Если продолжит в том же духе – обязательно вернётся в Бергамо. Да, там большая конкуренция: тяжело получать мало времени на поле – от этого теряется уверенность. Для Алексея это было проблемой.
Сейчас мы иногда списываемся – я спрашиваю, как у него дела. А моя жена в отличных отношениях с его девушкой! Так что я знаю всё о его жизни, ха-ха!» — сказал де Рон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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