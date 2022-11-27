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«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00
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Сегодня, 27 ноября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Адлан Хатуев и Максим Ковалёв. В роли резервного арбитра выступит Константин Аверьянов.

Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).

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