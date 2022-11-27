Отомстит ли «Зенит» «Спартаку» за разгром? Последний игровой день 2022 года в России!
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В Кубке России определяются четвертьфиналисты!
Всем привет! Чемпионат России ещё 6 ноября встал на паузу до весны, но для 12 его участников состязательный год завершится только сегодня. В трёх группах Кубка страны (А, В, С) пройдут заключительные матчи и определятся участники стадии плей-офф, стартующей с 1/4 финала. В самом рейтинговом и ожидаемом из них действующего обладателя трофея ждёт испытание чемпионом. С приходом в столичный клуб испанца Абаскаля «Зенит» со «Спартаком» неизменно устраивают голевые представления в кубковых матчах. И всякий раз с разгромом гостей! Сине-бело-голубые отгрузили красно-белым четыре мяча в Суперкубке и всего на один меньше получили сами в Москве в Кубке. Новая серия принципиальнейшего противостояния — в текстовой трансляции «Чемпионата».
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- 27 ноября 2022
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