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«Зенит» — «Спартак», 27 ноября 2022 года: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России по футболу, где смотреть

Отомстит ли «Зенит» «Спартаку» за разгром? Последний игровой день 2022 года в России!
Михаил Рождественский
«Зенит» — «Спартак»
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В Кубке России определяются четвертьфиналисты!

Всем привет! Чемпионат России ещё 6 ноября встал на паузу до весны, но для 12 его участников состязательный год завершится только сегодня. В трёх группах Кубка страны (А, В, С) пройдут заключительные матчи и определятся участники стадии плей-офф, стартующей с 1/4 финала. В самом рейтинговом и ожидаемом из них действующего обладателя трофея ждёт испытание чемпионом. С приходом в столичный клуб испанца Абаскаля «Зенит» со «Спартаком» неизменно устраивают голевые представления в кубковых матчах. И всякий раз с разгромом гостей! Сине-бело-голубые отгрузили красно-белым четыре мяча в Суперкубке и всего на один меньше получили сами в Москве в Кубке. Новая серия принципиальнейшего противостояния — в текстовой трансляции «Чемпионата».

Фонбет Кубок России. Группа B
27 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
1
1
0
0
0
0
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Теги Футбол Кубок России ФК Спартак ФК Зенит •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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