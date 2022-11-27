«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч группового этапа Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».
«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рыбус*, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.
* — заменил Маслова в последний момент.
Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).
- 27 ноября 2022
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:48
-
15:28
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:52
-
14:40
-
14:37
-
14:36
-
14:24
-
14:24
-
14:23
-
14:01
-
13:48
-
13:46
-
13:42
-
13:35
-
13:32