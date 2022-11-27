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«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч Кубка России

«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч группового этапа Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рыбус*, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

* — заменил Маслова в последний момент.

Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).

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