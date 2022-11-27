Лещук: пофигу, как играют другие. У «Динамо» была задача — выйти из группы с первого места

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче Фонбет Кубка России. Московская команда вышла в следующую часть турнира с первого места в группе.
«Доволен выходом с первого места из группы. Равной группу мы сами сделали. Думали, что более спокойно выйдем из этой группы, но сами себе создали проблемы. Упустили игру в Оренбурге с 2:0, ужасно сыграли в первом тайме с «Ахматом».
Слова в перерыве — это эмоции? Нет. Мне в целом пофигу, как играют другие. У нас стояла задача выйти с первого места, но первое или второе — это не настолько важно, потому что мы выходим в элитный раунд», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В перерыве игры Лещук заявил, что его не волнует результат матча между «Ростовом» и «Ахматом».
- 27 ноября 2022
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