На матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России присутствует более 51 тыс. зрителей
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак» (0:0, 2-й тайм). На игре присутствуют 51 813 зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Отметим, что на данную минуту «Спартак» занимает первое место в группе, набрав 13 очков после шести встреч. В активе «Зенита» 10 очков, он занимает третью строчку, но также проходит в плей-офф. Второе место занимают «Крылья Советов» с 12 очками. Самарский клуб в эти минуты в параллельном матче обыгрывает воронежский «Факел» (1:0).
Ранее в плей-офф Кубка России из групп вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Ахмат» и «Торпедо».
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