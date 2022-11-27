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Ярославский «Шинник» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче Первой лиги

Ярославский «Шинник» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче Первой лиги
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Завершился матч 20-го тура российской Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» принимал махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживал главный судья Антон Анопа (Благовещенск). Матч завершился вничью — 0:0.

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 28 очков после 20 проведённых матчей. «Динамо» (26) — на 11-й строчке.

Россия - Мелбет Первая лига. 20-й тур
27 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

В параллельной встрече краснодарская «Кубань» играла с ульяновской «Волгой». Матч прошёл на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Встречу обслуживал главный арбитр Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону). «Кубань» выиграла у «Волги» со счётом 1:0.

Хозяева забили гол на 56-й минуте: отличился полузащитник Нури Абдоков.

«Кубань» находится на 15-м месте в турнирной таблице. заработав 19 очков. «Волга» (15) — на 17-й строчке.

Россия - Мелбет Первая лига. 20-й тур
27 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Абдоков – 56'
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