«Зенит» — «Спартак»: по три футболиста обеих команд были удалены после массовой драки

В эти минуты санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встречаются в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



По окончании основного времени счёт ничейный — 0:0. Команды должны пробить серию пенальти для определения победителя. После свистка арбитра об окончании матча на поле началась массовая драка, в которой поучаствовали игроки обеих команд.



По итогам потасовки в составе «Спартака» красные карточки получили нападающие Шамар Николсон, Александр Соболев, а также голкипер Александр Селихов. Отметим, что Соболев и Селихов не находились на поле на момент окончания игры. У «Зенита» удалены защитник Родригао, полузащитник Вильмар Барриос, а также нападающий Малком.