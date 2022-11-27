«Зенит» — «Спартак»: по три футболиста обеих команд были удалены после массовой драки

В эти минуты санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встречаются в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
По окончании основного времени счёт ничейный — 0:0. Команды должны пробить серию пенальти для определения победителя. После свистка арбитра об окончании матча на поле началась массовая драка, в которой поучаствовали игроки обеих команд.
По итогам потасовки в составе «Спартака» красные карточки получили нападающие Шамар Николсон, Александр Соболев, а также голкипер Александр Селихов. Отметим, что Соболев и Селихов не находились на поле на момент окончания игры. У «Зенита» удалены защитник Родригао, полузащитник Вильмар Барриос, а также нападающий Малком.
- 27 ноября 2022
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20