В «Спартаке» рассказали, кто из игроков клуба примет участие в матче звёзд Кубка России

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, кто из состава красно-белых примет участие в матче звёзд Фонбет Кубка России.
«Насколько я помню, вопрос стоял направить пару игроков на жеребьёвку. Мы дали согласие по Промесу и Мелёшину», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Спартак». В основное время команды победителя не выявили (0:0). В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга. Решающий пенальти в составе сине-бело-голубых реализовал Зелимхан Бакаев.
Перед исполнением 11-метровых ударов игроки устроили массовую драку, котоаря привела к шести удалениям.
- 27 ноября 2022
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