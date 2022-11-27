В «Спартаке» рассказали, кто из игроков клуба примет участие в матче звёзд Кубка России

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, кто из состава красно-белых примет участие в матче звёзд Фонбет Кубка России.

«Насколько я помню, вопрос стоял направить пару игроков на жеребьёвку. Мы дали согласие по Промесу и Мелёшину», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Спартак». В основное время команды победителя не выявили (0:0). В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга. Решающий пенальти в составе сине-бело-голубых реализовал Зелимхан Бакаев.

Перед исполнением 11-метровых ударов игроки устроили массовую драку, котоаря привела к шести удалениям.