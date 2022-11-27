The Times: Месси перейдёт в «Интер Майами» летом 2023 года
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Аргентинский нападающий Лионель Месси близок к подписанию контракта с клубом «Интер Майами», сообщает The Times.
Отмечается, что 35-летний футболист перейдёт в клуб МЛС летом 2023 года, став самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги. Владельцем «Интера» является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм. Контракт Месси с «ПСЖ» подходит к концу в июне 2023 года, аргентинец получает возможность вести переговоры с любыми клубами за полгода до истечения соглашения.
В текущем сезоне форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач. В составе сборной Аргентины Месси провёл две игры на ЧМ-2022, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
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