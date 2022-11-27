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Даниил Хлусевич: кто для меня образец игры на позиции крайнего защитника? Я — лучший

Даниил Хлусевич: кто для меня образец игры на позиции крайнего защитника? Я — лучший
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Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) ответил на вопрос, кого считает образцом игры на позиции крайнего защитника.

«Кто для меня образец игры на позиции крайнего защитника? Я — лучший. Но в прогрессе», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в активе подопечных Игоря Осинькина 12 очков. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги.

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России.

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