Владимир Леонченко ответил на вопрос о своём будущем в «Локомотиве»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о своём будущем в клубе.



«Покидаю ли я «Локомотив» 8 декабря? Пока что я работаю в клубе! Слухи не комментирую», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 туров. В Кубке России железнодорожники вышли в плей-офф и сыграют в верхней сетке, заняв второе место в группе А после «Краснодара». Отметим, что в матче Кубка России с «Пари Нижний Новгород» «Локомотив» одержал первую победу под руководством нового главного тренера — Михаила Галактионова. Железнодорожники выиграли со счётом 3:1.